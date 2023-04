Mourinho risponde a Cassano | 'Non ha vinto niente | al Real lo ricordano solo per la giacca Ha 40 anni | deve stare attento'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : #Mourinho risponde a #Cassano. - TuttoMercatoWeb : Mourinho risponde a Cassano: 'Altri lavorano, lui si diverte. A Madrid lo ricordano per la giacca...' - BeziaqIT : RT @FBiasin: #Mourinho risponde a #Cassano. - Ugo11875355 : RT @FBiasin: #Mourinho risponde a #Cassano. - r_campix : RT @FBiasin: #Mourinho risponde a #Cassano. -

TORINO - Dopo il pesante successo ottenuto dalla sua Roma sul campo del Torino e il terzo posto solitario conquistato, Josési toglie qualche 'sassolino' dalle scarpe in conferenza stampa, rispondendo all'ex giallorosso Antonio Cassano che nei giorni scorsi aveva criticato duramente il gioco espresso dalla squadra ...LA PARTITA -per la sfida con i granata sceglie di tornare alla difesa a tre con Mancini, ... Il Toroal 16 con una conclusione dal limite di Rodriguez che deviata esce di poco fuori. ......messo la gara sui binari preferiti dai giallorossi di José. Le pagelle della Roma. Rui Patricio 6,5: Sollecitato per la prima volta a inizio ripresa dal colpo di testa di Miranchuk,...

Mourinho risponde a Cassano: "Lui si diverte, io lavoro in modo serio" Siamo la Roma

Dopo il successo sul campo del Torino il tecnico portoghese replica alle critiche mosse dall'ex giallorosso al gioco della sua Roma: ecco le parole dello 'Special One' ..."L'aspetto che mi è piaciuto di più è rappresentato dai punti: in tutti gli sport conta solo vincere, sono contento di aver battuto il Toro perché era difficile": il tecnico della Roma, José Mourinho, ...