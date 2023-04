Mourinho in conferenza stampa: rileggi le parole in diretta dopo Torino - Roma (Di sabato 8 aprile 2023) Torino - Alla Roma basta un rigore trasformato da Dybala dopo otto minuti per superare il Torino e volare al terzo posto in classifica dopo ventinove giornate di campionato. Queste le parole di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 aprile 2023)- Allabasta un rigore trasformato da Dybalaotto minuti per superare ile volare al terzo posto in classificaventinove giornate di campionato. Queste ledi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... polleggggg : la conferenza di Mourinho mi ha gasato nonostante le frasi sulla Juve - BighiTheKid : MOURINHO HA DISTRUTTO ANTONIO CASSANO IN CONFERENZA Sto volando oltre i cirri e i cumulonembi, sto per sfondare l… - serieAnews_com : ?? #Mourinho in conferenza stampa: 'Corsa Champions, chi vi dice che la #Juve non ha 59 punti? In fondo siamo in Ita… - persemprecalcio : ??? In conferenza stampa Josè #Mourinho ha spiegato perché la #Roma contro il Torino ha scelto un modulo senza punti… - Eme_Fritticaldi : @CensuraFreemind Mourinho in conferenza stampa li avrebbe fatti neri. Giornalai..... -