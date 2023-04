Mourinho, che risposta a Cassano! 'A Madrid lo ricordano per la giacca. E quell'episodio con Livaja...' (Di sabato 8 aprile 2023) "Non svegliare il can che dorme", recita un antico proverbio. In questo caso ad essere stato stuzzicato è José Mourinho che, nel post partita di Torino - Roma, ha deciso di togliersi un sassolino ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023) "Non svegliare il can che dorme", recita un antico proverbio. In questo caso ad essere stato stuzzicato è Joséche, nel post partita di Torino - Roma, ha deciso di togliersi un sassolino ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#TorinoRoma, #Mourinho: 'Noi terzi? Siamo sicuri che la #Juventus non abbia 59 punti? Certo, a quel punto saremm… - marifcinter : “La Roma è terza. Non si può più nascondere” #Mourinho: “Tu sei sicuro che la Juve non abbia 59 punti?” “In quel… - FcInterNewsit : Roma terza, Mourinho avvisa: 'Siete sicuri che la Juve non abbia 59 punti? Siamo in Italia' - FrancoLocatell6 : @MCafe24 ECCOME SE PESERÀ LA ROMA NON È COLPA SUA MA LE SQUADRE DI MOURINHO DA SEMPRE GODONO DI PRIVILEGI IN TUTTE… - damianomorosi : @aleoricchio @Teleradiostereo Se è lussazione e non frattura possiamo dire che Mourinho ha sbagliato la prima dichi… -