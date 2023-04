Mourinho: «Cassano? Io all’Inter ho vinto, lui nulla! Attento a Livaja» (Di sabato 8 aprile 2023) Mourinho se la prende con Cassano, che più volte alla Bobo TV l’ha criticato. In conferenza stampa dopo Torino-Roma (vedi articolo), l’allenatore giallorosso paragona il suo periodo all’Inter con quello dell’ex attaccante. E ricorda quando aveva litigato con Livaja nel 2012-2013. IL PARAGONE – José Mourinho critica a modo suo chi l’ha contestato: «Antonio Cassano si diverte, altri fanno un lavoro serio e critica. Il problema è che qualche volta arriva un Marko Livaja nella sua vita e dopo arriva un momento in cui non c’è un Marko Livaja nella vita ma ci sono diversi Marko Livaja. Cassano ha giocato in tre squadre dove ho allenato io in momenti diversi: Roma, Inter e Real Madrid. Al Real Madrid è ricordato per la giacca ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023)se la prende con, che più volte alla Bobo TV l’ha criticato. In conferenza stampa dopo Torino-Roma (vedi articolo), l’allenatore giallorosso paragona il suo periodocon quello dell’ex attaccante. E ricorda quando aveva litigato connel 2012-2013. IL PARAGONE – Josécritica a modo suo chi l’ha contestato: «Antoniosi diverte, altri fanno un lavoro serio e critica. Il problema è che qualche volta arriva un Markonella sua vita e dopo arriva un momento in cui non c’è un Markonella vita ma ci sono diversi Markoha giocato in tre squadre dove ho allenato io in momenti diversi: Roma, Inter e Real Madrid. Al Real Madrid è ricordato per la giacca ...

