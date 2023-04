Mosca | in centinaia al funerale del blogger russo Tatarsky

(Di sabato 8 aprile 2023)di sostenitori si sono recati aper ildi Vladlen, ilmilitarerimasto ucciso nell'attentato al caffe' di San Pietroburgo, lo scorso 2 aprile. In tanti ...

di sostenitori si sono recati aper il funerale di Vladlen Tatarsky, il blogger militare russo rimasto ucciso nell'attentato al caffe' di San Pietroburgo, lo scorso 2 aprile. In tanti ...di persone sono accorse per l'ultimo saluto al comandante rimasto ucciso nell'attentato di San Pietroburgo. Tra loro anche il leader della compagnia Wagner Prigozhin, che ha detto: '...... tanto se ne parla che, alla fine, asi vedranno costretti a sollecitare l'avanzata ucraina. ... e tra questi, appunto, la Polonia di pan Duda, che agogna il rimborso UE del 10% sulledi ...

Centinaia di sostenitori si sono recati a Mosca per il funerale di Vladlen Tatarsky, il blogger militare russo rimasto ucciso nell'attentato al ...L’uomo è morto in un attentato in un bar a San Pietroburgo. Ultranazionalista, 40 anni, il suo vero nome era Maxim Fomin. Considerato molto vicino a Prigozhin, leader della milizia privata Wagner, cri ...