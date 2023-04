Monza, Sensi: «Berlusconi è forte, noi lo aspettiamo presto» (Di sabato 8 aprile 2023) Stefano Sensi, centrocampista del Monza, ha parlato prima del calcio d’inizio del match contro l’Udinese: le dichiarazioni Stefano Sensi, centrocampista del Monza, ha parlato a Sky Sport prima del match con l’Udinese. LE PAROLE – «È stata una settimana sicuramente diversa, ma a livello sportivo non cambia nulla. Per noi c’è un po’ di apprensione verso il presidente, ma sappiamo che è uomo forte. Gli posso dire che lo aspettiamo presto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Stefano, centrocampista del, ha parlato prima del calcio d’inizio del match contro l’Udinese: le dichiarazioni Stefano, centrocampista del, ha parlato a Sky Sport prima del match con l’Udinese. LE PAROLE – «È stata una settimana sicuramente diversa, ma a livello sportivo non cambia nulla. Per noi c’è un po’ di apprensione verso il presidente, ma sappiamo che è uomo. Gli posso dire che lo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

