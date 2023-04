Monza, Palladino: «Giochiamo per dare una soddisfazione a Berlusconi» (Di sabato 8 aprile 2023) Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato a Sky Sport prima del match con l’Udinese. SENSAZIONI – «È stata una settimana di preoccupazione per il nostro presidente che amiamo e stimiamo molto, ci permette di stare bene. È un grande appassionato di calcio, ma Galliani ci tiene aggiornati e ci ha detto che sta migliorando. Dovremo giocare con il cuore e con la testa anche per lui, dobbiamo dargli una soddisfazione». VALOTI FALSO 9 – «Si è allenato molto ben e nel calcio ci sono occasioni, io gliel’ho voluta dare e ci conto sul fatto che possa sfruttarla». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Raffaele, tecnico del, ha parlato a Sky Sport prima del match con l’Udinese. SENSAZIONI – «È stata una settimana di preoccupazione per il nostro presidente che amiamo e stimiamo molto, ci permette di stare bene. È un grande appassionato di calcio, ma Galliani ci tiene aggiornati e ci ha detto che sta migliorando. Dovremo giocare con il cuore e con la testa anche per lui, dobbiamo dargli una». VALOTI FALSO 9 – «Si è allenato molto ben e nel calcio ci sono occasioni, io gliel’ho volutae ci conto sul fatto che possa sfruttarla». L'articolo proviene da Calcio News 24.

