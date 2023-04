Monza, Palladino: «A fine gara ero molto arrabbiato, c’è rammarico» (Di sabato 8 aprile 2023) Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro l’Udinese Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa. EMOZIONI – «Un mix, a fine gara ero molto arrabbiato, c’è rammarico, dopo aver fatto un primo tempo dove l’Udinese ci chiudeva le linee di passaggio abbiamo preso gol su una ripartenza a campo aperto, dove non siamo stati bravi nelle letture. Purtroppo non abbiamo percepito il pericolo, si potevano fare meglio alcune cose. Nella ripresa siamo stati una squadra totalmente diversa, mettendo sotto l’Udinese dall’inizio alla fine ma senza sfruttare le occasioni in ripartenza per il terzo gol. C’è rammarico ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro l’Udinese Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. EMOZIONI – «Un mix, aero, c’è, dopo aver fatto un primo tempo dove l’Udinese ci chiudeva le linee di passaggio abbiamo preso gol su una ripartenza a campo aperto, dove non siamo stati bravi nelle letture. Purtroppo non abbiamo percepito il pericolo, si potevano fare meglio alcune cose. Nella ripresa siamo stati una squadra totalmente diversa, mettendo sotto l’Udinese dall’inizio allama senza sfruttare le occasioni in ripartenza per il terzo gol. C’è...

