Montpellier HSC vs Tolosa – probabili formazioni e ultime notizie

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 8 aprile 2023)HSC esi incontrano allo Stade de la Mosson per uno scontro di metà classifica in Ligue 1 questa domenica 9 aprile. Le due squadre sono separate da soli due punti nella parte alta della classifica. Il calcio di inizio diHSC vsè previsto alle 15 Anteprima della partitaHSC vsa che punto sono le due squadreHSC Nessun club in Ligue 1 ha accumulato più punti delda quando è stato nominato Michel Der Zakarian sette partite fa. Il manager armeno ha conquistato 17 punti su 21 possibili da quando ha assunto la guida del club, allontanandolo dalla retrocessione. I risultati ottenuti da Der Zakarian sono ancora più notevoli se si considera che il ...