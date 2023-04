Mondiali di Curling, l’Italia batte la Corea e va al ‘qualification game’ (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo essersi assicurati l’accesso ai play-off, gli Azzurri chiudono il round robin con una vittoria sulla Corea del Sud, eguagliando il primato nazionale stabilito a Las Vegas 2022. Ora la sfida contro i norvegesi nel qualification game. Alla TD Arena di Ottawa (Canada) è giunta a compimento la prima fase del Mondiale maschile di Curling. La squadra composta da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – seguita in loco dal direttore tecnico Claudio Pescia – aveva già acquisito la qualificazione ai play-off nel pomeriggio europeo di venerdì, sconfiggendo il Giappone. Restava però da determinare il tabellone della fase a eliminazione diretta, stabilito sulla base della classifica finale del round robin. Nel suo ultimo incontro del girone, ormai ininfluente, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo essersi assicurati l’accesso ai play-off, gli Azzurri chiudono il round robin con una vittoria sulladel Sud, eguagliando il primato nazionale stabilito a Las Vegas 2022. Ora la sfida contro i norvegesi nel qualification game. Alla TD Arena di Ottawa (Canada) è giunta a compimento la prima fase del Mondiale maschile di. La squadra composta da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – seguita in loco dal direttore tecnico Claudio Pescia – aveva già acquisito la qualificazione ai play-off nel pomeriggio europeo di venerdì, sconfiggendo il Giappone. Restava però da determinare il tabellone della fase a eliminazione diretta, stabilito sulla base della classifica finale del round robin. Nel suo ultimo incontro del girone, ormai ininfluente, ...

