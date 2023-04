“Molto triste”. Simone Coccia Colaiuta, è successo dopo l’annuncio dell’addio a Stefania Pezzopane (Di sabato 8 aprile 2023) Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane, è finita. Una storia d’amore, quella dell’ex senatrice e deputata del Partito Democratico e l’ex concorrente del Grande Fratello 15 durata circa 9 anni e interrotta con un annuncio ufficiale e congiunto a mezzo Instagram poche ore fa. Entrambi hanno preferito parlare a cuore aperto ai loro fan e lo hanno fatto con un lungo post apparso sui loro profili. Sicuramente una storia d’amore lunga, intensa ma anche chiacchieratissima anche solo per la differenza d’età a cui però hanno deciso di mettere un punto. Nel post dell’addio troneggia una foto in bianco e nero in cui erano ancora innamorati. Il senso è quello di celebrare gli anni che hanno trascorso insieme e che, nonostante la rottura, non hanno intenzione di sminuire. Leggi anche: ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 aprile 2023), è finita. Una storia d’amore, quella dell’ex senatrice e deputata del Partito Democratico e l’ex concorrente del Grande Fratello 15 durata circa 9 anni e interrotta con un annuncio ufficiale e congiunto a mezzo Instagram poche ore fa. Entrambi hanno preferito parlare a cuore aperto ai loro fan e lo hanno fatto con un lungo post apparso sui loro profili. Sicuramente una storia d’amore lunga, intensa ma anche chiacchieratissima anche solo per la differenza d’età a cui però hanno deciso di mettere un punto. Nel posttroneggia una foto in bianco e nero in cui erano ancora innamorati. Il senso è quello di celebrare gli anni che hanno trascorso insieme e che, nonostante la rottura, non hanno intenzione di sminuire. Leggi anche: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mino1962 : RT @RadioBlueNoteIn: Sa cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io, anche in una società più decente di ques… - kikiejiji : RT @tiziana_55: IN CANILE C'E' UNA CAGNOLINA CHE HA BISOGNO PIÙ DI ALTRI DI ANDARE A CASA. ZUPPETTA 8/10 ANNI ,UNA POINTER RIDOTTA ALL' OSS… - domanisara : RT @tiziana_55: IN CANILE C'E' UNA CAGNOLINA CHE HA BISOGNO PIÙ DI ALTRI DI ANDARE A CASA. ZUPPETTA 8/10 ANNI ,UNA POINTER RIDOTTA ALL' OSS… - Seghinho3 : RT @screeee_: Oggi è un giorno molto triste, @Seghinho3 come cazzo faccio ora - screeee_ : Oggi è un giorno molto triste, @Seghinho3 come cazzo faccio ora -