Moda e tagli capelli, la gonna lunga e il bob di Miriam Leone (Di sabato 8 aprile 2023) La gonna lunga non può mai mancare nel guardaroba della primavera-estate 2023. Ultimamente è stata indossata anche da Miriam Leone. Si può anche prendere ispirazione dal suo meraviglioso bob. Finalmente è arrivato il momento più indicato, per scoprire tutte le novità dei prossimi mesi. Tendenze outfit primavera-estate 2023 Nell'ultimo periodo Miriam ha sfoggiato un top cropped. Quest'ultimo è molto aderente e con le maniche corte. La scollatura del top è profonda, per uno stile molto sensuale. L'attrice ha abbinato una gonna lunga e questa è realizzata con lo stesso tessuto del top. Il capo in questione risulta essere leggermente a ruota e la vita è alta. L'outfit è davvero irresistibile e può essere scelto dalle donne di ogni età.

