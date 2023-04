Moana Pozzi: il film in cui ha girato l’orgia più impegnativa (Di sabato 8 aprile 2023) Moana Pozzi ha rivelato che l’orgia più impegnativa alla quale ha partecipato, in un film hard, fu quella sul set di Moana, la bella di giorno, per la quale si ritrovò a fare sesso con ben otto ragazzi neri. Il film, diretto da Riccardo Schicchi, uscì nel 1987, l’anno in cui l’attrice ebbe il suo exploit nel cinema a luci rosse. “Nel mio lavoro i pornostar le orge sono all’ordine del giorno, perché al mio pubblico piace vedermi del tutto disponibile ad ogni tipo di fantasia” – spiegò Moana Pozzi nel suo libro La filosofia di Moana. L’attrice aggiunse però che nel privato non amava le orge: “Non sono il mio passatempo preferito, amo di più dedicarmi ad una sola persona per volta. Nel sesso mi piace l’intimità e la ... Leggi su cultweb (Di sabato 8 aprile 2023)ha rivelato chepiùalla quale ha partecipato, in unhard, fu quella sul set di, la bella di giorno, per la quale si ritrovò a fare sesso con ben otto ragazzi neri. Il, diretto da Riccardo Schicchi, uscì nel 1987, l’anno in cui l’attrice ebbe il suo exploit nel cinema a luci rosse. “Nel mio lavoro i pornostar le orge sono all’ordine del giorno, perché al mio pubblico piace vedermi del tutto disponibile ad ogni tipo di fantasia” – spiegònel suo libro La filosofia di. L’attrice aggiunse però che nel privato non amava le orge: “Non sono il mio passatempo preferito, amo di più dedicarmi ad una sola persona per volta. Nel sesso mi piace l’intimità e la ...

