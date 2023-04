**Mo: Schlein, 'condanna per atto vile, cordoglio Pd per Parini'** (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - “Grande dolore di fronte a quanto accaduto a Tel Aviv, condanniamo con forza il vile attentato ed esprimiamo profondo cordoglio per l'uccisione di Alessandro Parini: alla sua famiglia e ai suoi cari giunga la vicinanza mia personale e di tutta la comunità del Partito Democratico, così come alle persone rimaste ferite”. Così in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - “Grande dolore di fronte a quanto accaduto a Tel Aviv, condanniamo con forza ilattentato ed esprimiamo profondoper l'uccisione di Alessandro: alla sua famiglia e ai suoi cari giunga la vicinanza mia personale e di tutta la comunità del Partito Democratico, così come alle persone rimaste ferite”. Così in una nota la segretaria del Pd, Elly

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnaBassi14 : @gia_co_mo @dariodangelo91 Si. La Schlein ha fatto lo stesso alla fine... Era quello che andava fatto, indipendente… - 1982wolverine : @barzottivale @Rosyfree74 Mò che l'ha detto la Schlein e non c'è il rischio che la Meloni lo faccia se ne può parlare... ???? - GibelliTiziana : RT @GiulianoNovell4: Siete andati, insieme a verdi e sinistra italiana, a votare per la Schlein, mo ve tocca ... - GiulianoNovell4 : Siete andati, insieme a verdi e sinistra italiana, a votare per la Schlein, mo ve tocca ... - PauPauMurat : @NicolaPorro Meloni è lì solo da sei mesi e non può fare i miracoli, mentre Schlein avrebbe dovuto cambiare un inte… -