Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Giuseppe #Provenzano: 'Esprimo a nome del Pd la ferma condanna per l’attentato di Tel Aviv e la nostra vicinanza al… -

...in aria un quartiere di Palermo insieme al giudice Borsellino e la sua scorta) - Giletti si! ... Del resto che la latitanza del braccio destro di Totò Riina, il boss Bernardo, fu coperta ...La lista dem sisotto il 17% (era oltre il 18 sia alle Politiche del 25 settembre che alle ... E se Peppeè dato dai più quale nuovo rappresentante esteri - "soffiando il posto ad ...... Noureldin per mano di Laforese, Motta per mano die Prola per mano di Jannon. Nella ... Federica Prola sibattuta da Ferrato e Fedeli, Michele Motta da Simon e Bagnasco ( - 9/5/6/ - 9/5)...

Mo: Provenzano, 'ferma condanna attentato, vicinanza a vittime' Il Tirreno

“Esprimiamo tutto il nostro sgomento e la più ferma condanna per l’attentato di Tel Aviv, che ha spezzato la vita di Alessandro Parrini. La nostra vicinanza alle vittime e ai loro familiari”. Così il ...Esprimo a nome del Pd la ferma condanna per l'attentato di Tel Aviv e la nostra vicinanza alle vittime e ai loro familiari. Lo dichiara ...