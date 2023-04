Mo: Mattarella, 'vile atto terroristico, vicinanza a familiari Parini' (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la sua esecrazione per il vile atto terroristico che, a Tel Aviv, ha provocato, insieme al ferimento di altri turisti, la morte del giovane avvocato italiano Alessandro Parini, rivolgendo ai suoi familiari e amici i sentimenti di cordoglio e di vicinanza della Repubblica e suoi personali. Ha espresso inoltre al Presidente dello Stato d'Israele, Isaac Herzog, le condoglianze della Repubblica Italiana". Si legge in una nota del Quirinale. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha espresso la sua esecrazione per ilche, a Tel Aviv, ha provocato, insieme al ferimento di altri turisti, la morte del giovane avvocato italiano Alessandro, rivolgendo ai suoie amici i sentimenti di cordoglio e didella Repubblica e suoi personali. Ha espresso inoltre al Presidente dello Stato d'Israele, Isaac Herzog, le condoglianze della Repubblica Italiana". Si legge in una nota del Quirinale.

