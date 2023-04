Messaggio didel presidente della Repubblica: sconvolge, in particolare,... Papa ...quello in latino La rivoluzione di papa Bergoglio Già tentata in centro Europa ma con dei disastri-...Le opposizioni fanno il loro mestiere, messaggio tardivo per Schlein, perpolitica ... Mattarella e il suo appello sui migranti al Governo e alla Ue: "ilsi trasformi in scelte ...Lo ha detto Carlo, a Tagadà, a proposito del Consiglio dei ministri a Cutro sul naufragio ... Avrei detto parole di grande, inequivocabili. Se la Meloni avesse detto questo, invece, di ...

Mo: Calenda, 'cordoglio a famiglia Parini, solidarietà a popolo Israele' Il Tirreno

Il mio cordoglio alla famiglia e la mia pìu assoluta solidarietà verso il popolo d’Israele.’ Così Carlo Calenda, leader del Terzo Polo.