Mo | attentato Tel Aviv | Procura Roma apre inchiesta

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte dell'italiano Alessandro Parini, ucciso nell'attacco terroristico di ieri sera sul lungomare di Tel Aviv, in Israele. I magistrati dell'antiterrorismo, coordinati dal Procuratore aggiunto Michele Prestipino, hanno già ricevuto una prima informativa da Digos e Ros e procedono per i reati di attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - Palazzo_Chigi : Attentato terroristico a Tel Aviv: il Presidente @GiorgiaMeloni esprime profondo cordoglio per la morte di Alessan… - KinskyKinsky1 : RT @Secchicandi2: ???? Attentato a Tel Aviv - blrmgr : RT @ProgDreyfus: Questi sono i palestinesi che celebrano la morte offrendo dolci, festeggiano l’attentato di Tel Aviv dove è stato ucciso A… -