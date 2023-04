Milly Carlucci segnata da un intervento: il dolore non l'abbandona mai (Di sabato 8 aprile 2023) A vederla sempre energica, solare e molto attenta ad ogni minimo particolare: non si direbbe che Milly Carlucci abbia dei seri problemi. C'è un segreto, che forse non tutti sanno. La conduttrice del Cantante Mascherato porta con sé ogni volta che appare sorridente in televisione qualcosa che nessuno può immaginare. Da anni soffre di un dolore lancinante che da ex sportiva sopporta stringendo i denti, ma che finisce per condizionarle la vita. Di recente alla rivista Gente, ha confessato di soffrire di forti dolori dovuti al fatto che da giovane si è esercitata con il pattinaggio artistico. "Cosa cambierei di me? Il dolore. Da ragazza mi sono rovinata la schiena con il pattinaggio artistico. Ho avuto una brutta operazione, varie ernie, i polsi rotti. Ogni mattina mi sveglio per il dolore. E la cosa ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 8 aprile 2023) A vederla sempre energica, solare e molto attenta ad ogni minimo particolare: non si direbbe cheabbia dei seri problemi. C'è un segreto, che forse non tutti sanno. La conduttrice del Cantante Mascherato porta con sé ogni volta che appare sorridente in televisione qualcosa che nessuno può immaginare. Da anni soffre di unlancinante che da ex sportiva sopporta stringendo i denti, ma che finisce per condizionarle la vita. Di recente alla rivista Gente, ha confessato di soffrire di forti dolori dovuti al fatto che da giovane si è esercitata con il pattinaggio artistico. "Cosa cambierei di me? Il. Da ragazza mi sono rovinata la schiena con il pattinaggio artistico. Ho avuto una brutta operazione, varie ernie, i polsi rotti. Ogni mattina mi sveglio per il. E la cosa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milly_carlucci : … teniamoci lontani dalle notizie false ?? Ci vediamo sabato su #rai1 con la terza puntata de @IlCantanteRai1… - Raniero_Supremo : Previsione per stasera a #IlCantanteMascherato: Solenghi e Paolantoni convinceranno gli investigatori (per finta) c… - L_AdeleShasa : RT @L_AdeleShasa: Nikita Pelizon ha detto in GF-VIP che le piacerebbe partecipare a spettacolo BcS! Voglio/vogliamo N a #BallandoConleStell… - MarioManca : #BallandoConLeStelle 2023: il dubbio su Selvaggia Lucarelli e il coraggio che dovrebbe avere Milly Carlucci - CortesiLaura : RT @launizzo: #IlCavaliereVeneziano secondo me potrebbe essere @Valerio_Scanu @IlCantanteRai1 @RaiUno @SerenissimaOOC @milly_carlucci @BITC… -