Militari dell'Esercito si ribaltano con un blindato sull'Aurelia: salvati dai pompieri (Di sabato 8 aprile 2023) Montalto di Castro – Alle ore 12:00 circa di stamani, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti con l'autogrù 17 sull'Aurelia, all'altezza del km 111, in ausilio ai pompieri di Tarquinia, per un incidente incidente stradale. Un automezzo blindato "Puma" dell'Esercito Italiano con tre Militari a bordo, si era ribaltato ed era finito fuori strada. I Militari sono riusciti ad uscire autonomamente dall'abitacolo del mezzo e, anche se apparentemente in buone condizioni, sono stati trasportati dal personale sanitario 118 intervenuto, presso l'ospedale di Tarquinia per gli accertamenti e/o cure del caso. I Vigili del Fuoco di Civitavecchia unitamente ai colleghi di Tarquinia, hanno recuperato l'automezzo militare, lo hanno posizionato su un carro attrezzi ...

