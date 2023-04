Milinkovic-Savic: «Siamo secondi e vogliamo rimanere lì» (Di sabato 8 aprile 2023) Il centrocampista e leader della Lazio seconda in classifica Sergej Milinkovic-Savic è chiaro su Dazn sull’obiettivo dei biancocelesti. CLASSIFICA – Sergej Milinkovic-Savic ha un solo obiettivo per la sua Lazio. Il centrocampista e leader biancoceleste parla così del momento e della classifica di Serie A: «Voglio portare la Lazio al posto più alto come tutti i miei compagni, ora Siamo secondi e vogliamo rimanere lì. Ho fatto purtroppo un solo anno in Champions League, ora Siamo secondi, Siamo in un buon momento e cercheremo di rimanere lì». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) Il centrocampista e leader della Lazio seconda in classifica Sergejè chiaro su Dazn sull’obiettivo dei biancocelesti. CLASSIFICA – Sergejha un solo obiettivo per la sua Lazio. Il centrocampista e leader biancoceleste parla così del momento e della classifica di Serie A: «Voglio portare la Lazio al posto più alto come tutti i miei compagni, oralì. Ho fatto purtroppo un solo anno in Champions League, orain un buon momento e cercheremo dilì». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

