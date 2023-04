Milinkovic-Savic: 'Rinnovo? A fine anno ne parliamo, ma dipende dai risultati in campo' (Di sabato 8 aprile 2023) Sergej Milinkovic-Savic ha fornito a Zaccagni l'assist decisivo per il 2-1 della Lazio. Anche il serbo è stato interpellato da Dazn... Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023) Sergejha fornito a Zaccagni l'assist decisivo per il 2-1 della Lazio. Anche il serbo è stato interpellato da Dazn...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Ahah Alex Sandro va all’indietro e quando sente il petto di Milinkovic-Savic si butta in avanti goffamente. Guarda… - tuttosport : Proteste della Juventus per una spinta di Milinkovic-Savic ad Alex Sandro prima del gol. Il Var non interviene. Pa… - GoalItalia : Milinkovic-Savic su Alex Sandro ?? Fallo oppure no? ?? #LazioJuve - LucantoniAndrea : RT @tancredipalmeri: Ahah Alex Sandro va all’indietro e quando sente il petto di Milinkovic-Savic si butta in avanti goffamente. Guardate… - CorSport : ?? “Mi sento leader” ?? “Rinnovo? Io penso alla Champions” ??? Milinkovic Savic dopo la vittoria della Lazio -