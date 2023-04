Milan, Serafini: “Il trio di centrocampo è fondamentale” (Di sabato 8 aprile 2023) Il trio di centrocampo titolare del Milan è stato fondamentale per battere il Napoli: ai microfoni di Milan Tv, ne ha parlato Luca Serafini Leggi su pianetamilan (Di sabato 8 aprile 2023) Ildititolare delè statoper battere il Napoli: ai microfoni diTv, ne ha parlato Luca

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, Serafini: 'Il trio di centrocampo è fondamentale' #SempreMilan - Milannews24_com : #Serafini: «#NapoliMilan? Ha ragione #Ibrahimovic» - sportli26181512 : Serafini: 'Non ci sono venti punti tra Napoli e Milan. Se c'è un rimpianto...': Luca Serafini, ospite del prepartit… - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Serafini: 'Non ci sono venti punti tra Napoli e Milan. Se c'è un rimpianto...' - ForzaMI67931706 : RT @MilanNewsit: Serafini: 'Non ci sono venti punti tra Napoli e Milan. Se c'è un rimpianto...' -