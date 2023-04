Milan, Salvini critica Origi e Rebic: “Bivaccano senza senso in mezzo all’erba” (Di sabato 8 aprile 2023) Tra i tanti tifosi del Milan delusi per il pareggio per 0-0 contro l’Empoli c’è anche il ministro Matteo Salvini, spesso molto coinvolto come si evince dalle sue opinioni via social. Proprio sotto un post su Instagram del profilo ufficiale del Milan è apparso un commento di Salvini, il quale ha individuato tra i responsabili della mancata vittoria Divock Origi e Ante Rebic: “Non so se incazzarmi di più con Origi e Rebic o con chi si ostina a farli giocare. Oddio, giocare, bivaccare senza senso in mezzo all’erba“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Tra i tanti tifosi deldelusi per il pareggio per 0-0 contro l’Empoli c’è anche il ministro Matteo, spesso molto coinvolto come si evince dalle sue opinioni via social. Proprio sotto un post su Instagram del profilo ufficiale delè apparso un commento di, il quale ha individuato tra i responsabili della mancata vittoria Divocke Ante: “Non so se incazzarmi di più cono con chi si ostina a farli giocare. Oddio, giocare, bivaccarein“. SportFace.

