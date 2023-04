Milan, rinnovo Ibrahimovic sempre più lontano: decisivi i troppi infortuni (Di sabato 8 aprile 2023) Il Milan e Zlatan Ibrahimovic sembrano destinati a separarsi a fine stagione. La stampa francese rilancia infatti la notizia secondo cui i rossoneri avrebbero deciso di non prolungare il contratto dello svedese. Come riportato da Footmercato, sono stati i numerosi infortuni a far pendere la bilancia dalla parte della separazione. Dopo il lungo problema al ginocchio, Ibrahimovic adesso è alle prese con un problema alla coscia che lo sta tenendo fuori in queste settimane. Con ogni probabilità quindi queste saranno le ultime settimane di “Ibra” da giocatore del Milan. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Ile Zlatansembrano destinati a separarsi a fine stagione. La stampa francese rilancia infatti la notizia secondo cui i rossoneri avrebbero deciso di non prolungare il contratto dello svedese. Come riportato da Footmercato, sono stati i numerosia far pendere la bilancia dalla parte della separazione. Dopo il lungo problema al ginocchio,adesso è alle prese con un problema alla coscia che lo sta tenendo fuori in queste settimane. Con ogni probabilità quindi queste saranno le ultime settimane di “Ibra” da giocatore del. SportFace.

