(Di sabato 8 aprile 2023) Il paradosso più grande per ilè stato quello di non ottenere il successo contro l’Empoli al termine di una partita...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroMazzara : La rivoluzione tecnica di cui ha bisogno l’attacco del #Milan non può più essere rimandata tra svecchiamento anagra… - lucabianchin7 : La formazione del #Milan verso #MilanEmpoli ??cambia tutto l'attacco: Saelemaekers a destra e Rebic, a meno di ripe… - infoitsport : I fischi a Origi, l'errore di Rebic: Milan, il flop delle seconde linee - sportli26181512 : Milan, Origi è un problema da 16 milioni: San Siro fischia, ecco cosa può cambiare: Il paradosso più grande per il… - cmdotcom : #Milan, #Origi è un problema da 16 milioni: San Siro fischia, ecco cosa può cambiare -

... "Risultato negativo, ma buona prestazione" Netto passo indietro invece del, che dopo l'... Giroud e Diaz contemporaneamente, infatti, non ha pagato, alla luce delle scialbe prestazioni die ...Lo aspetti, ci speri, incroci le dita e poi resti deluso con le mani in mano, perché alla finenon arriva mai. Non lascia il segno, non la butta dentro, non è protagonista. E quindi via, fuori ...Serve una svolta e allora Pioli si affida a Leao e Giroud, togliendo Rebic e(fischiato da San Siro). Al 76 ilfa i conti anche con la sfortuna: cross dalla sinistra di Leao, il pallone ...

CorSport - Gli esperimenti di Pioli stoppano il Milan a San Siro. Origi, che flop Milan News

Il paradosso più grande per il Milan è stato quello di non ottenere il successo contro l’Empoli al termine di una partita da 23 conclusioni con il 70% del possesso palla a favore. La scelta di Pioli ...Ma qualcosa ci è mancato. Sono convinto che il Milan stia tornando ai suoi livelli". Questo poi il commento sullo scarso rendimento di Origi e Rebic: "Il giudizio poteva essere diverso se Rebic avesse ...