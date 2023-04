Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, la preparazione verso il #Napoli: il report dell'allenamento #SempreMilan - SempreMilanit : ?? Il report dell'allenamento odierno #SempreMilan #Milan - Frias56946262 : @FrancescoRoma78 Lo sappiamo che non è la testa. Purtroppo quando senti Kim che dice 'sono stanco mentalmente e fis… - PunditManITA : Da milanista, apprezzo la sincerità di #Zanetti e la sua preparazione della partita. L'errore è della società… - GerryRitz : RT @RamboDeNa: La partita è stata giocata bene, arbitrata male, concentrazione e preparazione giuste. Però è evidente che tutti i punti bu… -

Commenta per primo Il paradosso più grande per ilè stato quello di non ottenere il successo contro l'Empoli al termine di una partita da 23 ...infortunio che ne ha condizionato ladi ...Luciano Spalletti, dopo la sonora sconfitta rimediata dal suo Napoli contro il, ha dichiarato di non sapere se si trattasse di una buca o di una voragine . Qualche ora prima,...di...... l'Inter, come Napoli eche scenderanno in campo rispettivamente alle ore 19 e alle ore 21, hanno chiesto e ottenuto l'anticipo per godere di più giorni die riposo in vista delle ...

Milan, la preparazione verso il Napoli: il report dell’allenamento Pianeta Milan

Spalletti spera di recuperare almeno uno dei suoi centravanti in vista della sfida di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan ...Squadra a Milanello per il primo allenamento in preparazione del prossimo impegno nei Quarti di Champions League contro il Napoli, in programma mercoledì 12 aprile a ...