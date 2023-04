Milan, il report dell’allenamento: i rossoneri si preparano per il Napoli (Di sabato 8 aprile 2023) Oggi, nel centro sportivo di Milanello, il Milan ha ripreso gli allenamenti dopo il pareggio di ieri allo stadio San Siro contro il Napoli Oggi, nel centro sportivo di Milanello, il Milan ha ripreso gli allenamenti dopo il pareggio di ieri allo stadio San Siro contro il Napoli. Ecco il report del sito ufficiale del club. report – Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti con l’Empoli; gli altri componenti della rosa, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno, hanno proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti tra i coni e gli ostacoli bassi. Terminata la prima parte del lavoro la squadra ha disputato una partita di allenamento con la formazione Primavera (due tempi da 15 minuti). L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Oggi, nel centro sportivo diello, ilha ripreso gli allenamenti dopo il pareggio di ieri allo stadio San Siro contro ilOggi, nel centro sportivo diello, ilha ripreso gli allenamenti dopo il pareggio di ieri allo stadio San Siro contro il. Ecco ildel sito ufficiale del club.– Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti con l’Empoli; gli altri componenti della rosa, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno, hanno proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti tra i coni e gli ostacoli bassi. Terminata la prima parte del lavoro la squadra ha disputato una partita di allenamento con la formazione Primavera (due tempi da 15 minuti). L'articolo ...

