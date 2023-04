Milan, il nuovo bomber stuzzica Maldini: con 50 milioni si chiude l’affare (Di sabato 8 aprile 2023) Il Milan cerca un nuovo attaccante. Spunta un nome a sorpresa, Maldini può portarlo in rossonero con un’offerta da 50 milioni. Una sola vittoria nelle ultime sei partite. Il Milan non può ancora dirsi fuori da una crisi che sta durando da diverse settimane. Nemmeno la sosta per le nazionali ha aiutato a scacciare degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 8 aprile 2023) Ilcerca unattaccante. Spunta un nome a sorpresa,può portarlo in rossonero con un’offerta da 50. Una sola vittoria nelle ultime sei partite. Ilnon può ancora dirsi fuori da una crisi che sta durando da diverse settimane. Nemmeno la sosta per le nazionali ha aiutato a scacciare degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Nuovo #stadio: incontro #Milan-Sala, avanti su La Maura. In fretta - Bolpa88 : RT @SimoneCristao: Viaggio nelle quattro aree individuate per il nuovo stadio del #Milan ??? Il racconto delle novità, stralci dell'intervi… - RadioRossonera : Curiosi di conoscere anche l'ultima zona individuata per il nuovo stadio? Vi portiamo nell'area San Francesco a Sa… - SimoneCristao : Viaggio nelle quattro aree individuate per il nuovo stadio del #Milan ??? Il racconto delle novità, stralci dell'in… - Milannews24_com : Milan, rinnovo Leao: nuovo retroscena sull’ostacolo multa -