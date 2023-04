Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Ibrahimovic dal rientro dalla nazionale si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un problema muscolar… - sportli26181512 : Milan, Ibrahimovic verso l'addio: Il Milan non vuole rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Ne è certo Footm… - giorgiogaias : RT @PietroMazzara: La rivoluzione tecnica di cui ha bisogno l’attacco del #Milan non può più essere rimandata tra svecchiamento anagrafico… - fant_chia_amor : RT @PietroMazzara: La rivoluzione tecnica di cui ha bisogno l’attacco del #Milan non può più essere rimandata tra svecchiamento anagrafico… - _MarcoMa_ : RT @PietroMazzara: La rivoluzione tecnica di cui ha bisogno l’attacco del #Milan non può più essere rimandata tra svecchiamento anagrafico… -

Commenta per primo Ilnon vuole rinnovare il contratto di Zlatan. Ne è certo Footmercato che sottolinea però che l'attaccante svedese non ha alcuna intenzione di smettere e cercherà in estate un nuovo ...Neloutper un problema muscolare. Pioli si affida al modulo 3 - 4 - 2 - 1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro formata da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. In ...Calciomercato, Ibra tra campo e un futuro da dirigentePersarà quindi fondamentale sentirsi ancora importante, essere in grado di fare la differenza in un gruppo prevalentemente ...

Milan, Ibrahimovic verso l'addio | Mercato Calciomercato.com

Il Milan non vuole rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Ne è certo Footmercato che sottolinea però che l'attaccante svedese non ha alcuna intenzione di smettere e cercherà in estate un nuovo ...Zlatan Ibrahimovic al Napoli, un tema caldo di calciomercato che ritorna: la rivelazione che spiazza tutti sugli azzurri ...