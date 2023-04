Milan-Empoli | Salvini | “Origi e Rebic hanno bivaccato in mezzo all’erba”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GA7_Official : Salernitana-Inter 1-1 Lecce-Napoli 1-2 Milan-Empoli 0-0 Le partite contro chi naviga nelle parti meno alte della c… - EmpoliFC : Alle 21.00 al Meazza la sfida contro il Milan: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Perisan; De Winter, Marin, Caput… - SerieA : ?? 60’ | Spinge il Milan in cerca del vantaggio, l’Empoli prova con forze fresche dalla panchina ???? #MilanEmpoli 0… - DudeLeb14 : Milan Salernitana Milan Empoli Var con mutismo selettivo @AIA_it Vergogna - EneaMaffei : Fino a qualche giorno fa pensavo che origi nel milan sarebbe diventato la riserva perfetta di Giroud. Dopo la parti… -

Brusca frenata dela San Siro: il muro dell'ha retto e i rossoneri non sono andati oltre lo 0 - 0 contro i toscani nonostante i 23 tiri in porta (contro i due della squadra ospite). Il Diavolo, reduce ...... che ha mantenuto imbattuto la porta empolese per la seconda volta stagionale: "Siamo venuti qui con umiltà, abbiamo difeso alla grande: ilnegli spazi è devastante. L'porta a casa un ...... perché dopo aver rifilato quattro gol al Napoli l'obiettivo era battere anche l', ma la gara ... ma alla fine dobbiamo essere chiari: siamo il, abbiamo vinto 4 - 0 a Napoli e volevamo ...

LIVE Milan-Empoli 0-0 | La diretta La Gazzetta dello Sport

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il pareggio del “suo” Milan per 0-0, contro l’Empoli allenato da Paolo Zanetti. Pioli parla dell’andamento della partita: “Non è ...Segui il match Milan-Empoli attraverso la diretta testuale di MilanLive.it. Di seguito le formazioni ufficiali e il racconto della gara passo passo Il Milan di Stefano Pioli è chiamato ad una prova… ...