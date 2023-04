Milan-Empoli 0-0, Pioli sicuro: “Se Rebic e Origi avessero segnato…” (Di sabato 8 aprile 2023) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha analizzato Milan-Empoli nel post-partita di 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni sulla gara pareggiata Leggi su pianetamilan (Di sabato 8 aprile 2023) Stefano, tecnico rossonero, ha analizzatonel post-partita di 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni sulla gara pareggiata

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Giocano tutti, loro no: che fine hanno fatto Adli e Vranckx #MilanEmpoli - GA7_Official : Salernitana-Inter 1-1 Lecce-Napoli 1-2 Milan-Empoli 0-0 Le partite contro chi naviga nelle parti meno alte della c… - EmpoliFC : Alle 21.00 al Meazza la sfida contro il Milan: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Perisan; De Winter, Marin, Caput… - NicholasMMII : RT @DrTuitter: ?? Partita sofferta contro l'#Empoli per il #Milan #Maignan era talmente impegnato, che faceva le capriole in campo dalla no… - Simo98243496 : RT @GA7_Official: Salernitana-Inter 1-1 Lecce-Napoli 1-2 Milan-Empoli 0-0 Le partite contro chi naviga nelle parti meno alte della classif… -