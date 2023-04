Milan-Empoli (0-0), Pioli: “La squadra mi è piaciuta” (Di sabato 8 aprile 2023) Nonostante lo stop contro l’Empoli, l’allenatore del Milan Stefano Pioli si ritiene soddisfatto della prestazione nel post-partita. Gara valida per la 29a giornata di Serie A. Milan-Empoli (0-0), Pioli: “Gara di spessore ed energia” Pioli crede fortemente anche nelle alternative scese in campo al Meazza. “Forse ci si dimentica troppo presto che con quelli che voi chiamate titolarissimi abbiamo pareggiato in casa con la Salernitana. Non è cambiato l’atteggiamento. Credo che nel primo tempo si potesse fare qualcosa di più. Se Rebic avesse fatto gol in cui si è mosso molto bene od Origi con quella palla a due metri dalla porta col tacco avesse segnato ci sarebbero altri discorsi. Dispiace dirlo in una gara che volevamo vincere e con risultato deludente, ma ho rivisto una ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 8 aprile 2023) Nonostante lo stop contro l’, l’allenatore delStefanosi ritiene soddisfatto della prestazione nel post-partita. Gara valida per la 29a giornata di Serie A.(0-0),: “Gara di spessore ed energia”crede fortemente anche nelle alternative scese in campo al Meazza. “Forse ci si dimentica troppo presto che con quelli che voi chiamate titolarissimi abbiamo pareggiato in casa con la Salernitana. Non è cambiato l’atteggiamento. Credo che nel primo tempo si potesse fare qualcosa di più. Se Rebic avesse fatto gol in cui si è mosso molto bene od Origi con quella palla a due metri dalla porta col tacco avesse segnato ci sarebbero altri discorsi. Dispiace dirlo in una gara che volevamo vincere e con risultato deludente, ma ho rivisto una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GA7_Official : Salernitana-Inter 1-1 Lecce-Napoli 1-2 Milan-Empoli 0-0 Le partite contro chi naviga nelle parti meno alte della c… - EmpoliFC : Alle 21.00 al Meazza la sfida contro il Milan: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Perisan; De Winter, Marin, Caput… - SerieA : ?? 60’ | Spinge il Milan in cerca del vantaggio, l’Empoli prova con forze fresche dalla panchina ???? #MilanEmpoli 0… - ai_news_italia : Milan-Empoli 0-0, gol annullato e rigore toltoIl Milan vuole approfittare del pareggio dell'Inter ma si deve accont… - marroccosalvat2 : @En3rix Il Napoli per te è diventato una malattia,non riesci manco più a scopare perché l'uccello non si alza più,p… -