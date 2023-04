Milan-Empoli (0-0): analisi tattica e considerazioni (Di sabato 8 aprile 2023) Gli assalti del Milan non fanno breccia nella muraglia difensiva dell’Empoli in un match bloccato, di cui ci apprestiamo a svolgere l’analisi tattica. Nell’ultimo anticipo del venerdì di Pasqua, valevole per la 29^ giornata di campionato, tra rossoneri e toscani finisce 0-0 in quel di San Siro. I padroni di casa consolidano la supremazia territoriale e del possesso, ma fanno cilecca nel momento di far male. Strenua ed efficace, invece, la retroguardia degli ospiti, che riescono così a strappare un punto comunque importante per la lotta salvezza. Andiamo a rivivere quanto accaduto in questo Milan-Empoli attraverso gli spunti della nostra analisi tattica. Partiamo, come sempre, con la presentazione delle formazioni. Pioli conferma nuovamente il 4-2-3-1, ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 8 aprile 2023) Gli assalti delnon fanno breccia nella muraglia difensiva dell’in un match bloccato, di cui ci apprestiamo a svolgere l’. Nell’ultimo anticipo del venerdì di Pasqua, valevole per la 29^ giornata di campionato, tra rossoneri e toscani finisce 0-0 in quel di San Siro. I padroni di casa consolidano la supremazia territoriale e del possesso, ma fanno cilecca nel momento di far male. Strenua ed efficace, invece, la retroguardia degli ospiti, che riescono così a strappare un punto comunque importante per la lotta salvezza. Andiamo a rivivere quanto accaduto in questoattraverso gli spunti della nostra. Partiamo, come sempre, con la presentazione delle formazioni. Pioli conferma nuovamente il 4-2-3-1, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GA7_Official : Salernitana-Inter 1-1 Lecce-Napoli 1-2 Milan-Empoli 0-0 Le partite contro chi naviga nelle parti meno alte della c… - EmpoliFC : Alle 21.00 al Meazza la sfida contro il Milan: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Perisan; De Winter, Marin, Caput… - SerieA : ?? 60’ | Spinge il Milan in cerca del vantaggio, l’Empoli prova con forze fresche dalla panchina ???? #MilanEmpoli 0… - ai_news_italia : Milan-Empoli 0-0, gol annullato e rigore toltoIl Milan vuole approfittare del pareggio dell'Inter ma si deve accont… - marroccosalvat2 : @En3rix Il Napoli per te è diventato una malattia,non riesci manco più a scopare perché l'uccello non si alza più,p… -