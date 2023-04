(Di sabato 8 aprile 2023), le parole diin vista del prossimo impegno dei rossoneri in Champions League contro ilintervistato da Carlo Pellegatti per Starcasinò ha parlato del presente e del futuro. Ecco le parole del trequartista del. CHAMPIONS LEAGUE – «Quando ero piccolo era incredibile vedere una partita di Champions. Ora posso giocarla. E farlo in club storico come ilè molto bello». INNO CHAMPIONS – «Vedere i tifosi che urlano ‘The Champions’ è da pelle d’oca. È incredibile. È un’emozione, giocare San Siro è fantastico». MALAGA-– «Mi ricordo di quella partita. In città dicevano ‘Arriva il, che bello’. Era una festa perché ilè un grande e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #BrahimDiaz: 'Il #Napoli si può battere in molti modi, ve ne dico uno. #Milan, mi sento da #ChampionsLeague' - CalcioNews24 : Milan, Brahim Diaz: «Il Napoli è fortissimo, ma lo siamo anche noi» - Milannews24_com : #BrahimDiaz sicuro ??? 'Al #Milan siamo tutti calciatori da Champions'???? - sportmediaset : Diaz sfida il Napoli: 'Sono forti ma anche noi, al Milan siamo tutti da Champions' #brahimdiaz #milannapoli - sportli26181512 : Brahim Diaz: 'È bellissimo essere ai quarti di Champions insieme ad altre due italiane': Brahim Diaz si sente un gi… -

Commenta per primo Il trequartista delDiaz si è raccontato in esclusiva su Starcasinò parlando del suo presente e futuro in maglia rossonera, passando inevitabilmente per la sfida di Champions League contro il Napoli. LA ...Diaz sta attraversando un momento d'oro e i tifosi milanisti, dopo averlo visto ... E farlo in club storico come ilè molto bello. Se sono un giocatore da Champions Sì, gioco al. ...IlvuoleDiaz, ma con altre cifre: allarme Arsenal. E spunta MilinkovicSuDiaz pende un diritto di riscatto a 22 milioni di euro in favore del, col Real Madrid che però può ...

Brahim Diaz intervistato da Carlo Pellegatti per Starcasinò ha parlato del presente e del futuro. Ecco le parole del trequartista del Milan. CHAMPIONS LEAGUE – «Quando ero piccolo era incredibile ...Il trequartista spagnolo sulla doppia sfida in Champions: "È importante il fatto che ci conosciamo, sarà una sfida equilibrata" ...