Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Oltre a opere di ristrutturazione dei centri sociali, i fondi del #PNRR finiscono per pagare bocciodromi, campi da… - ALisimberti : RT @ALisimberti: Il prestito richiesto dalla Tunisia al FMI e' di 1,9 miliardi di euro. Cifra importante ma alla portata dell'Italia. In at… - Giovann55969108 : @pfmajorino @ellyesse @pdnetwork Già Majorino. Adesso con te tutti i migranti avranno una casa e tutti i servizi gr… - globalistIT : - nevrotica9 : RT @Stocca64: L'#Ong #GeoBarens ha agito rifiutando il coordinamento #Sar del Paese di competenza, #Malta. L'ennesimo evento che ricade int… -

... sul confine lituano - bielorusso o gli500 km di muro su quello serbo - ungherese. Inoltre, in questi anni la tutela dei diritti deiè peggiorata, grazie ad accordi che vedono ...Nelle ultime ore la Guardia nazionale tunisina ha spiegato che sono14mila idiretti in Europa intercettati o soccorsi nei primi tre mesi dell'anno in Tunisia, cinque volte in più ......alla rotta mediterranea, era necessario operare un immediato rinforzo in relazione alla rotta terrestre). Leggi anche Quando vedete icome potete sopportare le vostre vite Cos'è la ...

Migranti, oltre 55mila morti in nove anni: un crimine contro l’umanità che resta impunito Globalist.it

Un'imbarcazione con 49 persone a bordo è affondata davanti alle coste tunisine: tra i naufraghi, 17 sarebbero stati salvati, di cui due in condizioni critiche."Babilonia", l’ultimo disco dell’artista salentino, è stato premiato come il secondo miglior album di World Music Mondiale per l’anno 2022 nella prestigiosa World Music Charts Europe: «La musica è la ...