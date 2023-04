Migranti, naufragio in Tunisia: 35 morti (Di sabato 8 aprile 2023) Lo riporta il sito d'informazione 'AfroPlanete': a bordo 49 persone, uno dei due barconi salpati dalla costa è affondato a causa del mare mosso Almeno 35 Migranti sono morti e 14 sono stati salvati in un nuovo naufragio avvenuto al largo della Tunisia. Lo riporta il sito d’informazione ‘AfroPlanete’, precisando che uno dei due barconi salpati dalla costa è affondato a causa del mare mosso. A bordo c’erano 49 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 aprile 2023) Lo riporta il sito d'informazione 'AfroPlanete': a bordo 49 persone, uno dei due barconi salpati dalla costa è affondato a causa del mare mosso Almeno 35sonoe 14 sono stati salvati in un nuovoavvenuto al largo della. Lo riporta il sito d’informazione ‘AfroPlanete’, precisando che uno dei due barconi salpati dalla costa è affondato a causa del mare mosso. A bordo c’erano 49 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

