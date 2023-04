Migranti | naufragio in Tunisia | 35 morti

(Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – Almeno 35sonoe 14 sono stati salvati in un nuovoavvenuto al largo della. Lo riporta il sito d’informazione ‘AfroPlanete’, precisando che uno dei due barconi salpati dalla costa è affondato a causa del mare mosso. A bordo c’erano 49 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

