Migranti, barcone con 49 persone a bordo affonda davanti alle coste della Tunisia: 35 morti (Di sabato 8 aprile 2023) L'ennesimo naufragio, l'ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo. Secondo il sito Afroplanete, un'imbarcazione con 49 persone a bordo è affondata davanti alle coste della Tunisia e 35 Migranti hanno perso la vita, mentre altre 14 sono state soccorse. La barca si trovava al largo del Paese tunisino quando, col peggioramento delle condizioni meteo, si è ritrovata in balia delle onde alte "che hanno reso difficile per i passeggeri e l'equipaggio muoversi e togliere l'acqua dalla barca", si legge sul sito. Nessuna conferma è ancora arrivata, però, dalle autorità tunisine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

