Michelle Hunziker e non solo | tutte le nonne giovani nel mondo dello spettacolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Striscia : La grande famiglia di Striscia si allarga! ???? @m_hunziker è diventata nonna!?? Benvenuto Cesare! ?? ?? Link alla new… - DenisMonaca : RT @dea_channel: chi è che non ha invidiato il cameraman nascosto sotto la scrivania di Michelle Hunziker ???????????? - MontiFrancy82 : A @verissimotv nel weekend tra gli ospiti #AnnaValle e #GiuseppeZeno #ElenaDiCioccio #MicheleCucuzza @m_hunziker… - SMSNEWSOFFICIAL : A @verissimotv nel weekend tra gli ospiti #AnnaValle e #GiuseppeZeno #ElenaDiCioccio #MicheleCucuzza @m_hunziker… - dea_channel : chi è che non ha invidiato il cameraman nascosto sotto la scrivania di Michelle Hunziker ???????????? -

Tra gli invitati spunta anche un'immagine di gruppo con la ex moglie, appena diventata nonna di Cesare Augusto, figlio di Aurora (nata dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti). ...Tomaso Trussardi ha festeggiato i suoi 40 anni con una festa a Bergamo Alta insieme ai suoi più cari amici e soprattutto con, mamma delle sue due bambine e ora diventata nonna di Cesare, il figlio avuto da Aurora Ramazzotti. La loro storia d'amore è durata dieci anni, poi c'è stata la separazione. Ma i ...Sicuramente, non si può non invidiareche a 46 anni ha un fisico incredibile. Ecco come fa. Inutile girarci intorno quando ci capitano, tra le mani, alcune riviste di gossip e non ...

Michelle Hunziker è diventata nonna per la prima volta a 46 anni: un vero record, che la fa entrare nella categoria di nonne giovani. La conduttrice e showgirl svizzera ha rivelato che per lei questa ...L'imprenditore ha organizzato un party a Bergamo Alta con gli amici per festeggiare in allegria questa nuova età ...