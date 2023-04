Michelle Hunziker dentro un ghiacciaio | «Che ansia | è stranissimo» Poi fa una rivelazione inaspettata

(Di sabato 8 aprile 2023), in questo momento, si trova in Svizzera, più precisamente nella località di Interlaken, con le sue due bambine, Sole e Celeste Trussardi. La conduttrice e le figlie...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Striscia : La grande famiglia di Striscia si allarga! ???? @m_hunziker è diventata nonna!?? Benvenuto Cesare! ?? ?? Link alla new… - fallerini42 : Ho letto che Michelle Hunziker è diventata nonna. E niente, stavo solo pensando che io la nonna me la ricordavo diversa, ecco.. - infoitcultura : Chi è Tomaso Trussardi, età, figlie, fidanzata, lavoro dell'ex marito di Michelle Hunziker - infoitcultura : Michelle Hunziker da Tomaso Trussardi, il dettaglio che non sfugge ai fan - infoitcultura : Tomaso Trussardi, festa per i 40 anni (e c'è anche Michelle Hunziker!) -

Tra gli invitati spunta anche un'immagine di gruppo con la ex moglie, appena diventata nonna di Cesare Augusto, figlio di Aurora (nata dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti). ...Tomaso Trussardi ha festeggiato i suoi 40 anni con una festa a Bergamo Alta insieme ai suoi più cari amici e soprattutto con, mamma delle sue due bambine e ora diventata nonna di Cesare, il figlio avuto da Aurora Ramazzotti. La loro storia d'amore è durata dieci anni, poi c'è stata la separazione. Ma i ...Sicuramente, non si può non invidiareche a 46 anni ha un fisico incredibile. Ecco come fa. Inutile girarci intorno quando ci capitano, tra le mani, alcune riviste di gossip e non ...

Poteva forse passare inosservata la presenza di Michelle Hunziker alla festa per i 40 anni dell’ex Tomaso Trussardi Certo che no. Ma non c’è di che stupirsi: nonostante abbiano deciso di separarsi, i ...Michelle Hunziker ha condiviso uno scatto in cui è presente anche l'ex marito: in molti sperano e credono in un ritorno di fiamma ...