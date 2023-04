Michele Cucuzza | chi sono le figlie | età | lavoro | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento del sabato pomeriggio di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti della puntata di oggi, oltre ad Anna Valle e Giuseppe Zeno che presenteranno la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, a Samuele Segreto direttamente da Amici e Luigi Strangis vincitore della scorsa edizione, anche il giornalista. Che recentemente abbiamo visto a Back to School su Italia 1 e che si racconterà a cuore aperto, senza tralasciare nessun aspetto della sua vita. E parlerà sì della carriera, dei successi, ma anche dell’amore che prova per le sue dueCarlotta e Matilde. Volete sapere qualcosa in più su di loro? Bene, vi accontentiamo! Matilde e Carlotta, cosa sappiamo sulledel ...