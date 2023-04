Micaela Ramazzotti e la crisi con Paolo Virzì: l'attrice conferma a Grazia (Di sabato 8 aprile 2023) Ci sono di nuovo ombre sul matrimonio di Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. L'attrice, attualmente in televisione nella serie Disney + The Good Mothers, conferma le voci di crisi in un'intervista a Grazia. Leggi su comingsoon (Di sabato 8 aprile 2023) Ci sono di nuovo ombre sul matrimonio di. L', attualmente in televisione nella serie Disney + The Good Mothers,le voci diin un'intervista a

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Micaela Ramazzotti e il matrimonio con Paolo Virzì: 'Siamo in una fase delicata' #lapazzagioia #paolovirzì… - infoitcultura : Micaela Ramazzotti rivela: “Il matrimonio con Paolo Virzì è in una fase delicata” - infoitcultura : The Good Mothers, donne coraggiose: incontro con Micaela Ramazzotti e le altre protagoniste della serie Disney+ - infoitcultura : Micaela Ramazzotti conferma la crisi: “Il nostro matrimonio è in una fase delicata” - infoitcultura : Micaela Ramazzotti matrimonio, l'attrice conferma la crisi con Paolo Virzì -