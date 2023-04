Mezz’ora in coda in autostrada verso Montecarlo, lo sfogo di Briatore: «Incredibile che non si riesca a risolvere» – Il video (Di sabato 8 aprile 2023) Nello sfogo di Flavio Briatore per la lunga coda in autostrada ci sono tutti gli ingredienti della classica lamentela italiana: qualcosa non funziona, nessuno fa nulla per rimediare, chi la subisce non si lamenta, e così il problema rimarrà per sempre irrisolto. L’imprenditore è in macchina, in fila nei pressi di Ventimiglia diretto a Montecarlo e si sfoga sui social. «C’è una coda di 25-28 minuti, poi sicuramente ce ne saranno altre», dice nel video postato su Instagram, «è Incredibile che non riusciamo a sistemare queste autostrade. E questa estate cosa facciamo? Tutta quest’area sarà bloccata. Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, siamo tutti contenti. Et voilà, ormai ci siamo abituati a tutti questi disguidi. C’hanno abituato pure alle ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) Nellodi Flavioper la lungainci sono tutti gli ingredienti della classica lamentela italiana: qualcosa non funziona, nessuno fa nulla per rimediare, chi la subisce non si lamenta, e così il problema rimarrà per sempre irrisolto. L’imprenditore è in macchina, in fila nei pressi di Ventimiglia diretto ae si sfoga sui social. «C’è unadi 25-28 minuti, poi sicuramente ce ne saranno altre», dice nelpostato su Instagram, «èche non riusciamo a sistemare queste autostrade. E questa estate cosa facciamo? Tutta quest’area sarà bloccata. Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, siamo tutti contenti. Et voilà, ormai ci siamo abituati a tutti questi disguidi. C’hanno abituato pure alle ...

