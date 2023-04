Meticolosità | presunzione | snobismo Ecco come i segni zodiacali riempiono il vuoto esistenziale

Leggi su iodonna

(Di sabato 8 aprile 2023) «Tutti i peccati sono dei tentativi di riempire dei vuoti» scrive Simone Weil. Perfetto, sospira sollevato l’Ariete “io pdi furore per riempire la paura delo del pessimismo alla Cioran, Ariete senza luce”. Il Toro ammette la voracità nel “possedere” per colmare il richiamo di un bisogno materiale. Illustrazione dell’Orsa minore dal “Celestial Atlas” (1822) di Alexander Jamieson (foto Getty Images). Leggi anche › Mercurio entra in Toro: cosa cambia per i 12? › Ie l’arte di mentire I Gemelli peccano di contraddizioni eil ...