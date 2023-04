Meteo Roma del 08-04-2023 ore 19:15 (Di sabato 8 aprile 2023) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo con cieli sereni o poco nuvolosi nuvolosità più compatta tra Romagna e Triveneto al pomeriggio sulla ti fenomeni sui settori Alpini con neve Oltre agli 800-1000 metri perlopiù invariata altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità addensamenti a nord-est con neve sulle Alpi apotek collinari al centro al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse neve fino a quote collinari sui settori interni tutto tra Toscana e Umbria al pomeriggio ancora precipitazioni tra lazio-abruzzo Nevoso in Appennino oltre 600 700 m in serata residui fenomeni tra Lazio Abruzzo con neve fino a 600 m ampie schiarite in arrivo sulle altre regioni al sud Al mattino molte nubi e precipitazioni sparse con neve sui ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 aprile 2023)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo con cieli sereni o poco nuvolosi nuvolosità più compatta tragna e Triveneto al pomeriggio sulla ti fenomeni sui settori Alpini con neve Oltre agli 800-1000 metri perlopiù invariata altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità addensamenti a nord-est con neve sulle Alpi apotek collinari al centro al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse neve fino a quote collinari sui settori interni tutto tra Toscana e Umbria al pomeriggio ancora precipitazioni tra lazio-abruzzo Nevoso in Appennino oltre 600 700 m in serata residui fenomeni tra Lazio Abruzzo con neve fino a 600 m ampie schiarite in arrivo sulle altre regioni al sud Al mattino molte nubi e precipitazioni sparse con neve sui ...

