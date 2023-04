Meteo: Pasqua al freddo, Pasquetta tra sole e temporali (Di sabato 8 aprile 2023) Una Pasqua al freddo e una Pasquetta soleggiata, ma con qualche temporale e pioggia sparsa. Le previsioni Meteo per questo weekend lungo di festa raccontano di un tempo capriccioso in miglioramento da lunedì, quando finalmente le temperature saranno in aumento. A confermare le proiezioni degli ultimi giorni è Mattia Gussoni, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che spiega come – con l’arrivo di una bassa pressione dalla Scozia – il tempo è rimasto instabile nelle ultime ore al Centro-Nord con rovesci sparsi in spostamento verso il Sud. Secondo l’esperto, quindi, questo sabato di Pasqua resterà incerto con ombrelli aperti dalla Bassa Toscana fino alla Puglia, con i fenomeni che si sposteranno sempre più verso le regioni meridionali dove la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 aprile 2023) Unaale unaggiata, ma con qualche temporale e pioggia sparsa. Le previsioniper questo weekend lungo di festa raccontano di un tempo capriccioso in miglioramento da lunedì, quando finalmente le temperature saranno in aumento. A confermare le proiezioni degli ultimi giorni è Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, che spiega come – con l’arrivo di una bassa pressione dalla Scozia – il tempo è rimasto instabile nelle ultime ore al Centro-Nord con rovesci sparsi in spostamento verso il Sud. Secondo l’esperto, quindi, questo sabato diresterà incerto con ombrelli aperti dalla Bassa Toscana fino alla Puglia, con i fenomeni che si sposteranno sempre più verso le regioni meridionali dove la ...

