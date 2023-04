Messina | esplode bombola | famiglia ustionata mentre prepara dolci Pasqua

(Di sabato 8 aprile 2023), 8 apr. - (Adnkronos) - Cinque persone di uno stesso nucleo familiare sono rimaste ustionate a Tortorici, nel messinese, per lo scoppio di unasi stavanondo ili. Due minori di 12 e 15 anni sono ricoverati tra Catania e Palermo. L'incidente domestico si è verificato nella serata di ieri in un'abitazione in una zona di montagna. Nell'esplosione è rimasta ferita in modo grave anche una donna di 66 anni.

È accaduto in una abitazione a Tortorici, in provincia di Messina. Nell'esplosione sono rimasti feriti in modo grave una donna di 65 anni e il nipote di 15 che sono stati trasferiti al Centro grandi ustioni.

