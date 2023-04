(Di sabato 8 aprile 2023) Brutta avventura per Lionel. Secondo quanto riportato da Telenueve, due delinquenti hanno provato a svaligiare ladel fuoriclasse del Psg a Castelldefels, località vicino. I due, secondo quanto ripreso dalle telecamere di sorveglianza, si sono introdotti in giardino senza riuscire però a forzare né la porta né le finestre per accedere alla struttura. A quel punto sono corsi via per paura di essere beccati dalla polizia. SportFace.

Brutta avventura per Messi: tentativo di furto nella sua casa a Barcellona ItaSportPress

Dopo aver superato i 100 gol con la sua nazionale, nella partita contro il Curacao, Lionel ha dato prova di avere una grande umiltà ...Una tifosa vuole fare un selfie con Messi, ma non ci riesce: il campione argentino non scappa ma le spiega come fare dopo vari tentativi ...