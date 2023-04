Messa di Pasqua domenica 9 aprile in tv su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 8 aprile 2023) Il programma della Santa Messa di Pasqua che sarà trasMessa su TV2000 domenica 9 aprile. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Si prosegue alle ore 10 con la Messa in diretta tv. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa Messa ore 10:00 – Santa Messa ore 12:00 – Benedizione Urbi et Orbi ore 19:00 – Santa Messa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Il programma della Santadiche sarà trassu. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Si prosegue alle ore 10 con laintv. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 10:00 – Santaore 12:00 – Benedizione Urbi et Orbi ore 19:00 – SantaSportFace.

